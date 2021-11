Nouvelle vague – Elle sublime sa sœur le temps d’un film Lucia Martinez Garcia a remporté le Prix suisse de l’image en mouvement avec son court métrage «Dihya» où elle met en scène Mia, abordant des sujets tels que l’amour ou la transphobie. Adrien Kuenzy /Large Network

Avec son film «Dihya», l’artiste de 27 ans a gagné le premier Prix suisse de l’image en mouvement. DR

Filmer sans scénario préétabli ni grande équipe, un acte naturel pour Lucia Martinez Garcia. La réalisatrice genevoise de 27 ans a récemment remporté le tout premier Prix suisse de l’image en mouvement, grâce à son court métrage «Dihya», soit 10’000 francs destinés à un nouveau projet. Le film, aussi sélectionné au dernier Locarno Film Festival, dans la section Pardi di Domani, et projeté au 5e étage du Centre d’art contemporain lors d’une rétrospective, brosse le portrait de sa sœur Mia, de six ans sa cadette.

Avant, celle-ci était son frère, et aujourd’hui, devant la caméra, Mia dévoile son monde, ses envies, ses difficultés. Il y a le désir de s’épanouir et de vivre pleinement, il y a aussi les histoires plus sombres liées aux rencontres en ligne, qu’elle partage avec une amie en se maquillant. On perçoit ainsi les obstacles quand elle révèle certains messages reçus sur des applications, parfois cruels ou haineux.

«J’ai eu envie de créer un contraste entre son histoire, parfois violente, et une mise en scène qui la magnifie et la place au rang de guerrière, comme mon titre.» Lucia Martinez Garcia, réalisatrice

«J’ai eu l’avantage de cohabiter avec ma sœur et j’ai l’habitude d’entendre ses récits, explique l’artiste. Le processus du film s’est mis en place naturellement, dans l’intimité. J’ai eu envie de créer un contraste entre son histoire, parfois violente, et une mise en scène qui la magnifie et la place au rang de guerrière, comme mon titre.» Ainsi, toujours avec une immense empathie et un cadrage sublimant Mia, la réalisatrice la projette aussi dans un univers lyrique, en la filmant étendue sur des pierres, habillée d’une robe rouge, le regard déterminé, prête à affronter l’adversité. Le parallèle est prégnant et invite à réfléchir sur la transidentité, l’amour sororal et ce besoin de faire bouger les lignes.

Où la rencontrer? Afficher plus L’Écurie: «J’habite près de ce bar, j’adore y aller spontanément pour retrouver celles ou ceux que j’aime. À midi, les plats faits maison sont savoureux. Le soir, la programmation musicale, souvent locale, me plaît aussi beaucoup.» Le Thé: «Ce restaurant est exceptionnel, les mets et les thés sont excellents. Quand je ne suis pas à Genève, ce lieu me manque. Et comme c’est tout petit, on s’y sent bien.»

Diplômée de la Haute École d’art et de design Genève (HEAD) en 2016, Lucia Martinez Garcia avait déjà filmé sa sœur pour son film de bachelor, «Mirador». Aujourd’hui elle ne se voit pas comme une cinéaste engagée. «Je me penche simplement sur des sujets qui m’inspirent inconsciemment. Ma sœur ayant toujours refusé, avant moi, d’être filmée, ce projet est aussi intimement lié à notre relation. À l’avenir, je n’exclus pas de travailler avec des interprètes et de plus grandes équipes.» La cinéaste navigue actuellement entre Genève et Paris, au gré de divers mandats, et développe un nouveau film, le portrait d’une autre femme.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.