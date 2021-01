Nouvelle vague – Elle s’inspire de la cyberculture pour sa collection de vêtements Lauréate du Prix Firmenich, Sarah Bounab propose une série de pièces rétrofuturistes. Carole Extermann/LargeNetwork

Sarah Bounab ambitionne d’intégrer une maison de haute-couture afin de parfaire sa formation. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

C’est une photographie de l’actrice Bianca Jagger sur un cheval qui a inspiré Sarah Bounab pour sa collection de fin d’études. Le cliché a été pris au Studio 54, la célèbre boîte de nuit new-yorkaise des années 80. «J’ai pensé ma collection comme une ode au sublime, explique la designer. J’ai choisi de créer des vêtements de soirée, auxquels viennent se greffer les codes de la cyberculture.» Les formes sont inspirées de modèles classiques de tailleurs, de robes longues en satin et de pantalons élégants. Pour développer cette collection, Sarah Bounab s’est intéressée à la figure du cyborg, qu’elle a concrétisée dans son travail en appliquant le concept de bug informatique. «J’ai copié mes patrons dans l’ordinateur et à l’aide d’un logiciel, j’ai volontairement créé des bugs. Le résultat s’exprime au niveau des lignes qui adoptent des irrégularités, et même des trous, que j’ai conservés au moment de la réalisation des pièces.» Le projet lui a également valu le Prix Who’s Next HEAD, grâce auquel elle pourra présenter prochainement sa collection à Paris.