Écrivains seniors – Elle signe son premier roman policier à 80 ans Retraitée, la Genevoise Janine Dufour n'a pas de temps à perdre. Le savoureux «Petit carnage à la provençale» s'est passé d'éditeur.

Janine Dufour en bas de chez elle, dans le quartier du plateau de Frontenex. LAURENT GUIRAUD

Elle a la voix douce et flûtée qu’on prête à Miss Marple, la célèbre enquêtrice des romans d’Agatha Christie. Elle est aussi vive et décidée que le personnage de Jessica Fletcher de la série «Arabesque», joué par l’inoubliable Angela Lansbury. Rien de britannique pourtant chez Janine Dufour, qui connaît la langue de Molière mieux que quiconque. En tant que formatrice dans l’enseignement primaire, elle a rédigé des publications sur la didactique du français.

Cette dame vit dans un immeuble cossu de la rive gauche genevoise, avec le sentiment que chaque minute compte. C’est pourquoi elle n’a pas voulu attendre que le comité de lecture d’une maison d’édition lise son tapuscrit avant de l’accepter ou non. Elle s’est occupée de tout elle-même, jusqu’à l’illustration de couverture, qui est une peinture de sa main. Janine Dufour est sa propre attachée de presse. Il y a un mois, elle écrivait à la rédaction de la «Tribune» ces lignes irrésistibles: «Avant de figurer dans la rubrique nécrologique, permettez-moi de vous remettre le roman policier que j’ai fait imprimer à compte d’auteur. Il me semble qu’il pourrait intéresser les lecteurs du supplément Seniors… Je suis moi-même née en 1941. Avec mes meilleurs messages.»

La lecture de «Petit carnage à la provençale» s’imposait. Elle fut aisée et source de plaisir. Janine Dufour embarque son lecteur dans un voyage organisé sur la côte varoise, à Bandol, avec un groupe de retraités suisses. Du vécu: «Le voyage en car s’était bien passé. Dieu merci, pas de chansons reprises en chœur. Mais cela avait bien failli. Il y avait en effet dans le groupe une bouteuse d’entrain acharnée qui avait fait ce qu’elle avait pu.» À la bonne humeur succède l’angoisse. Des boules de pétanque ne jouent pas leur rôle habituel; une enquête commence. Émilie et son ami Georges sont aux premières loges.

Le burlesque d’un voyage organisé

«Ce voyage, j’y ai participé il y a plusieurs années avec les aînés d’Onex et mon compagnon, confie la romancière. Il me l’avait offert pour ma retraite. Lui-même avait horreur de tout ce qui est organisé. Longtemps après cette expérience, j’y pensais souvent, car ce groupe de personnes âgées au bord de la mer avait des aspects burlesques. L’idée m’est venue d’en tirer un récit mais je ne savais pas encore que ce serait un roman policier. C’est seulement après la mort de mon compagnon que j’ai donné sa forme définitive au texte. Pendant que je le relisais, je riais toute seule! Je l’ai passé à ma sœur, puis au comédien Maurice Aufair, qui m’a dit qu’il s’était bien amusé!»

Forte de tels encouragements, Janine Dufour décide de faire publier «Petit carnage à la provençale». «J’avais entendu dire que les éditeurs étaient submergés par l’envoi de textes produits pendant la pandémie. Je me suis dit: «Si je dois attendre que cet afflux cesse, il y a de fortes chances que mon nom figure dans la page du journal, vous voyez laquelle, avant que mon livre soit publié. Alors j’ai décidé, pour mes 80 ans, de faire imprimer le roman à mes frais. En pensant à mes contemporains, j’ai choisi la police 14 et non 12, pour qu’ils ne se fatiguent pas les yeux. Il faut savoir que lorsqu’on envoie son texte directement à un imprimeur, il faut que la forme soit parfaite et le texte soigneusement relu. Le livre a été imprimé à Nice pour des raisons économiques et aussi parce que j’aime cette ville depuis longtemps; j’y allais, enfant, avec mes parents.»

La nouvelle romancière est ensuite confrontée à un autre problème bien connu des auteurs qui se passent d’un éditeur: «Il faut s’occuper soi-même de la diffusion, et je crois que c’est ça le plus difficile, confie-t-elle. J’ai proposé à la librairie Le Rameau d’or, que j’aime bien, de m’en prendre quelques-uns. Elle a accepté. Le Parnasse, à Villereuse, aussi. Chez Payot, il faut rédiger une lettre de motivation. J’attends la réponse. J’en ai envoyé quelques exemplaires à la librairie qui est sur le quai de Bandol.»

Pourquoi le titre «Petit carnage à la provençale»? Janine Dufour répond sans hésiter: «Petit carnage, petits farcis, vous aurez remarqué qu’on aime manger dans mon livre.» Bien vu, lui-même se laisser dévorer.

Chaos sur Genève Afficher plus Jean Allaz et Michel Sandoz, les auteurs genevois du court roman «Chaos sur Genève», ont, comme Janine Dufour, dépassé l’âge de la retraite. Ils ont fait le choix du petit éditeur parisien Gingko, chez qui Michel Sandoz a ses entrées. L’action se passe entièrement entre Bellegarde et Genève. Ce récit captivant devrait contribuer à attirer l’attention du public sur les transports ferroviaires de produits dangereux qui transitent deux fois par semaine par la gare de Cornavin. Documentés aux sources les plus précises, les auteurs exposent dans quelles conditions le chlore est transporté jusqu’en Valais et quelles seraient les conséquences d’un accident fortuit ou d’origine terroriste, impliquant des wagons contenant cette matière. Se répandrait alors «une sorte de tsunami de gaz orange, un gaz suffoquant, irritant, plus lourd que l’air, transformant la rade en nappe d’acide chlorhydrique à son contact». Ça fait froid dans le dos.

