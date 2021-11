C’est au Texas, durant un échange universitaire, qu’Émilie Raffo découvre le monde fascinant de la blockchain. Originaire de Belgique, la jeune femme obtient en 2017 un MBA à la Louvain School of Management. Son mémoire porte justement sur la volatilité du bitcoin. Elle rejoint ensuite la Suisse, où elle perfectionne ses connaissances dans le domaine de la blockchain. «Ce qui me plaît avec ce type de monnaies est l’idée d’indépendance et d’empowerment du citoyen qui accompagne ce système, explique Émilie Raffo. Les gens peuvent créer, rejoindre ou quitter une communauté monétaire en fonction de leurs désirs. L’espace économique dans lequel la population évolue n’est ainsi plus déterminé par le lieu de vie mais par le choix de chacun.»