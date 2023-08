Personnalités dans les communes 4/5 – Elle ressuscite l’histoire de Russin Ancienne adjointe au maire, Noëlle Vuadens est à l’origine du groupe de recherches historiques Papyrus, qui a déjà publié pas moins de dix ouvrages. Caroline Zumbach

Noëlle Vuadens pose à côté d’une statue de Sylvie Ramu, installée devant l’école de Russin. LAURENT GUIRAUD

«Si vous devez faire le portrait d’un habitant de Russin, ce doit être celui de Noëlle Vuadens! Cette femme est merveilleuse et la commune lui doit beaucoup. Il va juste falloir la convaincre, car elle ne voudra pas qu’on parle d’elle…» L’avertissement est formulé par le maire de cette commune du Mandement, Olivier Favre. Et il sait de quoi il parle. Persuader cette retraitée de nous rencontrer n’a effectivement pas été facile. Mais elle a fini par accepter, non sans avoir demandé à maintes reprises: «Pourquoi moi?»