Gastronomie genevoise – Elle reprend les fourneaux d’un restaurant étoilé Lucrèce Lacchio vient d’être nommée cheffe du restaurant Le Flacon, à Carouge. Un lieu qu’elle connaît bien puisqu’elle y travaillait lorsqu’il a été étoilé. Son objectif: conserver cette distinction. Carole Extermann - Large Network

Lucrèce Lacchio s’est entourée d’une nouvelle équipe pour diriger le restaurant carougeois Le Flacon. LUCIEN FORTUNATI

La cuisine s’est révélée depuis longtemps comme une évidence pour la jeune femme, originaire de Grenoble. En revanche, elle ne pensait pas que les choses se dérouleraient de façon aussi rapide. «À l’ouverture du restaurant Le Flacon, en 2012, je m’étais rendue à Genève pour accompagner un proche pour l’entretien d’embauche. Finalement, c’est moi qui ai obtenu le poste!» raconte la jeune cheffe. De ce concours de circonstances naîtra une longue collaboration puisque Lucrèce Lacchio y travaillera durant cinq ans. «C’était le chef Serge Labrosse qui dirigeait la brigade à ce moment-là. Durant la première année d’activité, nous avons décroché une étoile Michelin, c’était vraiment stimulant.» Désormais, depuis une semaine, c’est Lucrèce Lacchio qui a été nommée cheffe de l’établissement.

«Le véritable challenge pour moi est de faire en sorte que Le Flacon conserve son étoile, et je compte bien tout mettre en place pour que ce soit le cas.» Lucrèce Lacchio

Pourtant, si l’étoile est attribuée à l’établissement, et non à la personne qui le dirige, cette distinction n’est pas immuable. «Le véritable challenge pour moi est de faire en sorte que Le Flacon conserve son étoile, et je compte bien tout mettre en place pour que ce soit le cas.» Formée en France, la jeune passionnée a réalisé un Bac Pro cuisine et un CAP pâtisserie, avant d’être sélectionnée pour travailler durant une année à Chicago, dans la cuisine de l’hôtel Peninsula, une expérience qui ne fait que confirmer ses ambitions pour ce métier.

Aujourd’hui, elle apprend un nouveau rôle, celui de diriger un restaurant. «J’ai commencé par devoir recruter une équipe de cinq personnes. Il faut ensuite établir les recettes, les essayer, les transmettre à l’équipe. Et puis, il y a toute la partie gestion de personnel aussi. L’important pour moi est de garder une bonne ambiance en cuisine. C’est un métier de passion et ça doit le rester pour tous.»

Derrière la vitre qui sépare la cuisine de la salle, Lucrèce Lacchio et sa brigade magnifient les produits de saison. À la carte, un tartare de bœuf accompagné de chanterelles, de la lotte accompagnée de topinambours ou encore du saumon des Grisons avec des lentilles beluga.

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.