Nouvelle vague – Elle rassemble les créatrices dans un concept store Angélique Freytag a fondé à Plainpalais un espace qui réunit les professionnelles de la création et de la mode. Elle souhaite fédérer une communauté. Adrien Kuenzy/Large Network

L’initiatrice de La Baladeuse a aussi créé sa propre marque de vêtements, Le Blanc. LUCIEN FORTUNATI

Elle a toujours eu la fibre entrepreneuriale. Après un diplôme de marketing et plusieurs années dans une régie publicitaire et une maison d’édition genevoise, Angélique Freytag a décidé, fin 2019, de lancer La Baladeuse, un espace qui connecte des femmes partageant les mêmes objectifs autour de la mode et de la création. Dans une arcade sur quatre étages, au cœur du quartier de Plainpalais, la femme d’affaires a imaginé un lieu réunissant un concept store pour mettre en lumière des femmes stylistes émergentes, suisses ou d’ailleurs, mais aussi des ateliers de créatrices genevoises et un espace de coworking.

«Neuf artistes occupent les lieux actuellement, explique-t-elle. Chaque créatrice porte une identité forte. Laura Cavallo, de la marque Capsule en coton, a par exemple développé une ligne de chemises pour femmes, très intemporelles et fabriquées à Genève.» Sur le site, on découvrira également d’autres vestiaires conçus à Genève, à l’image de Baba Studio de Lorène Batchinsky, dont toutes les broderies ont été réalisées à la main. Ou encore les bijoux Eli-O, fabriqués uniquement avec des métaux précieux et dont les formes s’inspirent des racines grecques de la créatrice Elisa.

«Je ne travaille qu’avec des marques émergentes dont l’histoire me touche.» Angélique Freytag

«Je ne travaille qu’avec des marques émergentes dont l’histoire me touche. Qu’elles proviennent d’ici ou de l’étranger, je ne les sélectionne jamais sur catalogue. J’ai besoin de comprendre qui se cache derrière un produit pour le présenter à mes clientes. Lorsque j’ai décidé de vendre la ligne Ginette Garde – que je suis la seule à détenir en Suisse – je suis allée voir l’entreprise sur place et j’ai pris le temps de rencontrer la créatrice Manon directement chez elle, au cœur de Paris, pour m’imprégner de son univers et mieux servir de relais ensuite.»

Angélique Freytag détient aussi sa propre marque dédiée à la femme genevoise, Le Blanc. Elle dirige seule son entreprise et mobilise aussi bien sa fibre artistique pour la réalisation de shootings photo que son passé dans le marketing pour la gestion des réseaux sociaux. Une expérience dont elle fait profiter toutes celles qui lui louent un espace. «Entre nous, il y a une synergie incroyable. Et j’utilise mon expertise pour que les créatrices qui débutent puissent se lancer dans les meilleures conditions.»

