Le plat de l’été (10/10) – Elle rafraîchit son tartare au roquefort avec du céleri L’avocate Anne Reiser nous a reçus dans sa maison en Haute-Savoie pour partager ses goûts culinaires. Un moment pétillant à son image. Laurence Bezaguet Grobet

Anne Reiser présente son tartare insolite agrémenté de piment d’Espelette. LUCIEN FORTUNATI

Anne Reiser n’est pas seulement une éminente spécialiste du droit de la famille: elle est aussi une talentueuse guitariste. Telle est la première découverte que l’on fait en entrant dans sa sublime demeure en Haute-Savoie.

Sa mezzanine est une véritable scène musicale emplie d’instruments. «J’étais partie pour une carrière de musicienne, confie la pétillante sexagénaire. Mais j’ai brusquement tout lâché alors que j’étudiais la guitare au Conservatoire de Genève. J’ai l’oreille absolue et je percevais la moindre fausse note. Je craignais de devenir dingue, ce n’était plus un plaisir.» Il ne lui restait pourtant qu’une année pour achever sa formation! Aujourd’hui, elle magnifie son don aux côtés de son mari, joueur de clarinette basse: «Anne a une base classique, mais elle est imprégnée de blues et de folk; elle est très sensible à la culture roots et irlandaise», révèle Olivier, enseignant de français et de droit.