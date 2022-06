Accès public au lac – Elle prétend privatiser le Léman devant chez elle En toute illégalité, une résidente de Céligny a fait mettre des bouées portant l’inscription «propriété privée» à une vingtaine de mètres du rivage. Antoine Grosjean

Une rangée de bouées installées récemment devant une propriété de Céligny prétend privatiser une portion de lac, alors que celui-ci se trouve intégralement dans le domaine public. DR

«Passez votre chemin!» C’est le message qu’une résidente de Céligny adresse aux amateurs de sports nautiques qui font mine de s’approcher un peu trop de sa propriété par voie lacustre. Ce domaine de plus de deux hectares, comprenant une grande maison de maître et ses dépendances, borde en effet le Léman et possède même son petit port privé. Un privilège que sa propriétaire, une octogénaire, ne semble pas vouloir partager.