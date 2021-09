Portrait – Elle porte son combat serein à Berne La Genevoise Valérie Solano accède à la vice-présidence nationale du puissant syndicat des transports SEV. Marc Moulin

Genève, le 28 septembre 2021 - Née en 1967 à Lausanne où elle a passé son enfance, secrétaire genevoise du syndicat SEV, Valérie Solano sera bientôt chargée de négocier, comme vice-présidente de l’organisation, à l’échelle nationale avec les CFF. Lucien FORTUNATI

Souvent, elle marque une brève pause avant de répondre. Syndicaliste déterminée, Valérie Solano n’a rien d’une passionaria déchaînée. Celle qui a vécu des conflits très durs, notamment lors de la grève aux TPG en 2014, se distingue au contraire par son calme et le choix réfléchi de ses mots. Ce qui lui réussit! La secrétaire genevoise du syndicat des transports SEV a été élue le 24 septembre à la vice-présidence nationale de ce qu’on nommait jadis la Fédération des cheminots. Un puissant corps de 40’000 membres.

«Je m’énerve rarement, confirme la quinquagénaire. Mon travail est de prendre la parole au nom de personnes qui souvent ne peuvent le faire, de crainte de perdre leur poste. Moi, je peux dire merde à un directeur, mais je ne parle pas comme ça!» La mission première d’un syndicat est en effet d’effectuer «une nécessaire médiation» et de «trouver des accords, sur les conditions de travail ou les salaires». «On doit être un partenaire fiable, poursuit-elle. Cela implique de connaître parfaitement les attentes et les possibilités des employés et de la direction, avec comme complexité supplémentaire dans les transports publics, une articulation avec le politique.»