Mobilité durable La collecte des déchets se fait verte et silencieuse

Les camions-bennes deviennent écologiques. Moteurs électriques, biogaz, bientôt hydrogène, les propulsions alternatives intéressent de plus en plus les entreprises de recyclage privées. Henry Recycling dans le canton de Vaud et Serbeco à Genève montrent la voie.