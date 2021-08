Portrait de Virginie Bauman – La Genevoise qui ajoute du piquant au podcast local Dans son podcast «Instant Cactus», Virginie Bauman recueille des récits de carrières atypiques. Lorraine Fasler

Autodidacte, curieuse et passionnée, Virginie Bauman invite les Romands à se raconter à son micro. LAURENT GUIRAUD

C’est bien connu, notre voix trahit nos émotions. C’est cette sincérité et cette intimité qui passionnent Virginie Bauman. Depuis juin 2020, elle produit le podcast «Instant Cactus» qui met en avant «des individus inspirants au parcours remarquable, issus de ou basé en Suisse romande». Dans chacun des 48 épisodes déjà en ligne, ses invités se livrent et racontent le déclic qui les a poussés à se lancer ou à se réinventer. «Le moment qui pique», comme la podcasteuse aime à l’appeler et qui lui a inspiré le nom du podcast.

Sur la terrasse ensoleillée du Rémor, c’est au tour de la Genevoise âgée de 30 ans de revenir sur son parcours; comment elle est sortie de sa zone de confort pour oser passer du statut de fan de podcasts à celui de productrice autodidacte.