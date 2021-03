Nouvelle vague – Elle fait rayonner la comédie musicale en Suisse romande Du chant au théâtre, en passant par l’improvisation, Laura Guerrero multiplie les approches pour mieux sublimer sa discipline. Adrien Kuenzy - LargeNetwork

La passionnée a appris les ficelles du métier à l’Académie de comédie musicale de Genève. ODILE MEYLAN

Affirmer que Laura Guerrero est habitée par une passion n’est pas une hyperbole, loin de là. Après un parcours à l’Académie de comédie musicale de Genève dont elle ressort diplômée en 2016, la jeune femme de 27 ans multiplie les expériences, ne se limitant à aucun genre.

Membre de la troupe de La Comédie Musicale Improvisée depuis 2017 et de La Nouvelle Revue de Lausanne depuis 2018, l’artiste est aussi en train de créer sa propre compagnie, Poudre d’escampette, et interprétera bientôt Ève dans «Ève et la Sorcière» de Marie-Eve Fehlbaum, fin mars au Théâtre du Pommier (NE), si la situation sanitaire le permet.