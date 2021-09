Sensibilisation à l’environnement – Elle fait découvrir les abeilles aux élèves Apicultrice professionnelle, Stéphanie Vuadens se déplace dans les classes et accueille les enfants dans son rucher de Satigny. Reportage sur le terrain. Xavier Lafargue

Apicultrice professionnelle, Stéphanie Vuadens se révèle aussi une remarquable pédagogue. LAURENT GUIRAUD

On dirait des cosmonautes. De petite taille. Protégés par leurs combinaisons, chapeaux à treillis ajustés avec précision, ils suivent du regard Stéphanie Vuadens. Elle observe ses ruches, puis en choisit une et l’ouvre avec d’infinies précautions. À l’intérieur, le Graal! Des centaines, des milliers d’abeilles en plein travail. «Tu as peur, Sofia?» interroge l’apicultrice professionnelle. «Oui, la peur arrive…» avoue timidement la fillette de 7 ans. «Pourquoi elles ne te piquent pas?» questionne un autre enfant. «Parce que je vais doucement et que je m’occupe d’elles, répond la spécialiste. L’apiculture, c’est d’abord la cool attitude. Ensuite, c’est 20% de pratique et 80% d’observation.»