Genève – Elle exerce le métier de sirène Jessica Maag participe à des concours internationaux de mermaiding et donne des cours dans les piscines genevoises. Portrait. Carole Extermann - LargeNetwork

Jessica Maag s’entraîne une à deux fois par semaine avec une nageoire en silicone. MAGALI GIRARDIN

Mi-femme, mi-poisson, la sirène ne correspond plus seulement à une créature mythique des légendes et des dessins animés. Depuis 2019, le mermaiding, autrement dit la nage sirène, est reconnu par la Fédération suisse des sports subaquatiques et compte actuellement 22 écoles en Suisse. Une nouvelle qui réjouit Jessica Maag, 34 ans, sirène semi-professionnelle dont l’activité n’est pas toujours prise au sérieux. «Je dois souvent lutter pour ne pas être réduite à une poupée Barbie. La pratique est encore peu connue en Suisse et beaucoup ignorent qu’elle demande des aptitudes sportives exigeantes.» Des capacités que Jessica Maag a développées au fil de sa pratique: aujourd’hui, elle peut, par exemple, nager en apnée statique durant plus de quatre minutes.