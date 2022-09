Stéphane Bern raconte Elizabeth II – «Elle est pop car elle se place au-delà des modes et du temps» Par sa longévité, sa classe, son humour, ses tenues acidulées et ses chiens, la reine d’Angleterre était une icône de la pop culture mondiale et une influenceuse. Pascale Zimmermann Corpataux

Les chapeaux de la reine, tout un poème! Ou plutôt un manifeste: ses sujets guettaient le message politique dans les couvre-chefs d’Elizabeth. AFP

«Le vrai chef-d’œuvre, c’est de durer! Défier le temps a fait de la reine une image culte.» Stéphane Bern, fin connaisseur de la famille royale britannique, a rencontré Elizabeth II à plusieurs reprises. «Pour un thé à Windsor, trois entrevues en France et un véritable entretien au cours duquel nous nous sommes parlé lorsqu’elle m’a nommé chevalier dans l’Ordre de l’Empire britannique en 2014», raconte-t-il au téléphone. «Elle était à la fois un mythe vivant et une femme charmante, simple et gentille, une grand-mère formidable.»