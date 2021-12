Plainte pénale contre un médecin – Elle est opérée de la vésicule biliaire, et on lui retire un ovaire La patiente estime qu’elle n’a pas donné son consentement. Le chirurgien est prévenu de lésions corporelles graves. Fedele Mendicino

La plaignante aux côtés de son avocat, Me Thomas Barth. LAURENT GUIRAUD

«Vous imaginez un homme qui se fait opérer d’une appendicite et qui se retrouve, au réveil, amputé d’un testicule?» Aux côtés de son avocat, Me Thomas Barth, Lina* évoque «la violence gynécologique» qu’elle dit avoir subie lors d’une opération en novembre 2018 à Genève: «Il était prévu de m’enlever la vésicule biliaire et le chirurgien a aussi procédé dans la foulée à l’ablation de mon ovaire droit et des deux trompes de Fallope. Ceci sans mon consentement.»

S’ensuivent une ménopause chirurgicale «immédiate et brutale», des douleurs dans les hanches, des insomnies, une prise de poids («15 kilos en trois mois»), des pertes de mémoire, de la fatigue, des vagues de chaleur intenses et très fréquentes («toutes les 15 minutes […] comme un feu dans le corps») et une forte irritabilité. Après réflexion «et mesurant enfin la gravité de ce qui était arrivé», cette quinquagénaire genevoise a déposé plainte cette année auprès du procureur général.