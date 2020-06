Relations de travail – Elle est handicapée, l’Hospice ne renouvelle pas son contrat Pour l’association Inclusion Handicap, il s’agit d’un cas typique de discrimination. L’affaire pourrait rebondir devant la justice. Xavier Lafargue

Julie, qui a accepté d’être prise en photo de dos, est effondrée depuis que l’Hospice général a refusé de prolonger son contrat. PIERRE ALBOUY

Me Christian Dandrès, spécialiste du droit du travail, n’y va pas par quatre chemins: «C’est un cas d’école en termes de discrimination liée au handicap! On ferme la porte d’une carrière professionnelle à une femme, au risque de la plonger dans la précarité. Et le plus choquant, c’est qu’il s’agit ici d’une institution publique, l’Hospice général.» Cette femme, appelons-la Julie*. Dans quelques jours, le 30 juin, cette assistante sociale âgée de 31 ans, maman d’un petit bébé, n’aura plus de travail. Son contrat à durée maximale (CDM) arrive à terme. Il ne sera pas renouvelé, alors même que l’Hospice est à la recherche d’assistants sociaux. Des annonces en ce sens ont été publiées, notamment à l’interne.