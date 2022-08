Accouchements insolites (4/4) – Elle accouche dans son legging, sur le parking de la maternité Alizée Conraud, qui voyage à vélo autour du monde avec sa famille, a vécu un accouchement rocambolesque pour son deuxième enfant. Marianne Grosjean

Alizée, 31 ans, et son fils Hermès, né le 13 décembre 2021 sur le parking de la maternité. En arrière-plan, la grande sœur Ariane, 3 ans. DR

On l’avait rencontrée en mai dernier à la Perle du lac, en train de pique-niquer avec sa famille entre deux étapes. Alizée Conraud, son compagnon Jérôme Audoux et leurs tout jeunes enfants vivent une vie de nomades à vélo, dormant sous tente. On s’est souvenu du récit de naissance du petit dernier: Alizée le raconte aujourd’hui pour cette série.