Littérature genevoise – Elle aborde dans ses romans des thématiques médicales La vingtaine à peine entamée, Meliké Oymak publie déjà son deuxième ouvrage, qui s’articule autour de la maladie d’Alzheimer. Adrien Kuenzy Large Network

En plus de l’écriture, Meliké Oymak est étudiante en psychologie à l’Université de Genève. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Depuis l’enfance, Meliké Oymak écrit pour se donner de la force et dire ce qui parfois, à l’oral, est difficile à exprimer. À 7 ans, elle imagine des histoires d’animaux extraordinaires évoluant dans des univers fantastiques. Dès le début de l’adolescence, elle met en récit des vies plus tristes, portées aussi par des élans poétiques. Ainsi dans le cadre d’une courte nouvelle à réaliser en dernière année de cycle, elle relate le quotidien d’une jeune fille anorexique, qui saute par la fenêtre avant de se transformer en hirondelle. «Depuis l’émergence de mon bégaiement, alors que je n’étais qu’une enfant, j’ai utilisé ma plume pour raconter les difficultés que je vis ou observe, explique l’auteure de 22 ans. Une façon aussi de m’évader du monde réel et d’inventer d’autres vies.»

«J’ai besoin d’écrire pour me retrouver dans ma bulle.» Meliké Oymak

Aujourd’hui l’étudiante en deuxième année de bachelor en psychologie vient de publier son deuxième roman, «On n’abandonne pas ceux qu’on aime», aux Éditions Cousu Mouche, qui traite de la maladie d’Alzheimer et de la démence. «C’est l’histoire d’une femme âgée qui est sur le point de quitter son mari. Celui-ci est couché sur son lit de mort après un long combat contre cette maladie neurodégénérative. Puis l’épouse part en quête d’elle-même pour se reconstruire.» Le roman qui tisse aussi des liens entre la perte de mémoire et l’identité ne découle pas d’une histoire personnelle; Meliké Oymak s’étant inspirée de témoignages de proches aidants ainsi que du tableau clinique des maladies abordées.

Tourner la page

«J’ai besoin d’écrire pour me retrouver dans ma bulle. J’aime depuis longtemps imprégner mes romans de thématiques médicales ou liées aux troubles psychologiques. Car j’ai moi-même souffert d’anorexie entre 14 et 17 ans, période durant laquelle j’ai rédigé mon premier livre édité qui évoque ce sujet, «Maman, je veux retourner dans tes entrailles». Ce moment a été particulièrement douloureux, et l’écriture m’a aidée à tourner la page pour de bon.»

Aujourd’hui Meliké Oymak prépare un troisième opus autour des troubles de la personnalité borderline, qu’elle espère voir sortir l’été prochain. Encore une fois, elle n’hésite pas à utiliser la théorie acquise sur les bancs de l’université pour toujours mieux dérouler le fil de l’histoire.

