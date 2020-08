Une ronde savoyarde Afficher plus

MAH

«La Ronde» d’Elisabeth de Stoutz (1854-1917) est l’une des pièces maîtresses de l’exposition. Très rarement montré, ce tableau est l’œuvre d’une peintre genevoise dont l’activité s’est déroulée à Monthoux, aujourd’hui Vétraz-Monthoux en Haute-Savoie. La famille de sa mère y avait une propriété dont les De Stoutz ne purent garder qu’une petite partie suite à un revers de fortune.

Elisabeth de Stoutz, qui avait étudié à Genève sous la direction de Jeanne Gillet et de Barthélémy Menn, peignait les gens de la campagne environnante et surtout les enfants. Ils étaient ses amis et poser pour elle les amusait. Dans «Souvenirs et croquis», elle cite «la grande fille qui arrangeait ses cheveux dans «La Ronde», devenue mère de famille». Celle-ci disait à l’artiste: «Oh! Mezelle, vous souvenez-vous comme c’était beau, et comme on était heureux? On aimait tous à se faire plaisir. Quand on vous voyait de loin arriver sur la route, Mezelle, on se sauvait là-haut dans le pré, devant la grande porte, en dehors, et on se tenait déjà comme dans le tableau pour vous faire une jolie surprise…»

Elisabeth de Stoutz a 37 ans quand elle finit «La Ronde» en 1891. Si les enfants de Monthoux l’appellent Mezelle, c’est parce qu’elle restera toute sa vie Mademoiselle de Stoutz. «Des sujets que j’aime! Dans un coin de pays que j’aime! Du temps! Des facilités de tout genre! Pas de mari! Enfin tout ce qui me va, une mère, une grand-mère et des amis qui respectent mon travail, même sans le comprendre!» Toute la vie d’Elisabeth de Stoutz est là. Ennemie des mondanités, ne quittant Monthoux que lorsque c’est absolument nécessaire, elle s’imprègne de l’atmosphère rurale et débonnaire de son village. Ses modèles sont la mère Boëx, la Collarde, la Josette, l’Italienne, Hortense, Tante Sage ou Dame Robineau.

Elle dessine sa grand-mère De Combes née Sautter et son frère Gabriel de Stoutz, qui mourra à 50 ans en 1902 à Asunción au Paraguay. Pour Elisabeth, la préparation de «La Ronde» est minutieuse. «Je me consacre presque entièrement à ma grande Ronde prenant tous les moyens imaginables pour arriver à rendre cet effet délicieux du soleil couchant. Y arriverai-je? Je l’espère et en tous les cas les jouissances énormes sont pour celui qui cherche», écrit-elle. Le tableau sera bien accueilli par la critique au Palais de l’Athénée, où la Classe de Beaux-Arts organisera après la mort de l’artiste le Prix Elisabeth de Stoutz doté par son amie de toujours Louisa Volz.

B.CH.