Nouvelle vague – Elle a forgé sa carrière grâce à YouTube La vidéaste Carolina Gonzalez a commencé à créer des vidéos sur YouTube il y a six ans. Aujourd’hui, elle prépare une websérie sur la dissidence de genre pour la RTS. Carole Extermann/LargeNetwork

La chaîne YouTube de Carolina Gonzalez compte 283’000 abonnés. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

La création de vidéos en ligne sur sa chaîne «La Carologie», lancée en 2015, a été un véritable tremplin pour Carolina Gonzalez. La Genevoise de 25 ans, originaire du quartier des Avanchets, est en train de développer la websérie documentaire «Fais pas genre» pour la RTS. «Au départ, je n’étais pas du tout politisée. J’ai simplement eu envie de commencer à me filmer parce que je cherchais à nouer le contact avec des personnes aux mêmes passions. Et puis les enjeux étaient différents: à l’époque, on ne pouvait pas gagner d’argent avec YouTube.» À partir de son expérience, Carolina Gonzalez s’interroge sur l’amour, la santé mentale, le genre, depuis sa chambre, son salon, sa salle de bains. Elle se filme seule ou parfois aux côtés de différents invités.