Manigod (Haute-Savoie) – Elise Veyrat relève un beau défi à la tête du Hameau de mon Père La Maison des Bois a changé de nom et Marc Veyrat en a confié les clefs à sa fille, qui propose un menu fixe à prix très raisonnables. Alain Giroud

Décembre 2022. Chez Elise Veyrat, Manigod, sur les hauteurs de Annecy, en France. Marc Veyrat prépare le menu de Noël. LAURENT GUIRAUD

Marc Veyrat n’est plus là… Il s’est installé à Megève et a confié les clefs de sa Maison des Bois à sa fille Elise. Le lieu est devenu le Hameau de mon Père, les chambres sont toujours aussi cosys et la cuisine, influencée par papa, se veut plus simple, moins chère, évidemment goûteuse.