Tour de Grande-Bretagne féminin – Élise Chabbey reine de la montagne La Genevoise termine sixième en Angleterre et ramène avec elle un joli maillot distinctif avec en plus la victoire par équipes. Christian Maillard

Élise Chabbey, ici aux avant-postes, a réussi une belle performance sur les routes britanniques. @Instagram Élise Chabbey

«On a réussi un beau Tour avec, en plus la 3e place au général de Katarzyna Niewiadoma et la victoire par équipes», s’est réjoui la coureuse de Canyon SRAM Racing qui poursuit sa belle ascension dans le peloton professionnel.

Élise Chabbey poursuit sa belle ascension. THOMAS MAHEUX

Dans une saison capitale pour elle, elle ne cesse de marquer des points alors que son contrat signé en décembre 2020 au sein de l’une des meilleures équipes du World Tour arrive à son terme à la fin de cette année. «Je ne ressens aucune pression, car j’ai montré de bons résultats et j’ai déjà reçu des offres de quasi toutes les équipes de l’élite ces deux dernières semaines, avait-elle déclaré fin mars à La Tribune de Genève. Toutes les portes sont ouvertes, mais je suis bien dans mon équipe actuelle et je resterai s’ils me prolongent.»

Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment les matches de hockey et des courses de ski alpin. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. Plus d'infos @ChrisMa18247696

