Plus qu’une porteuse d’eau – Élise Chabbey pédale avec l’énergie du dévouement En vue lors des classiques ardennaises, la cycliste genevoise espère aussi montrer son maillot de championne nationale lors du prochain Tour de Suisse, le premier de l’histoire. Pascal Bornand

Élise Chabbey dans ses œuvres et sous son maillot rouge à croix blanche au «joli design». LDD



L’an passé, Élise Chabbey a fait le buzz à l’hôpital, et ce battage médiatique l’a énervée. «J’ai fait ce que j’avais à faire. Donner un coup de main en plein confinement, c’était juste normal», rappelle la jeune toubib en congé sabbatique. Depuis, blouse blanche au placard et cuissard au vent, la cycliste pro de l’équipe Canyon Sram éveille moins la chronique, malgré des prouesses athlétiques dont seul radio tour se fait l’écho. Elle ne s’en plaint pas. Caracoler au sommet du Mur de Huy, l’éminence mythique de la Flèche Wallonne, son maillot de championne nationale sur les épaules, suffit à son bonheur. C’est un étendard que la Genevoise se réjouit de porter lors du premier Tour de Suisse féminin de l’histoire, les 5 et 6 juin à Frauenfeld, une cité bien nommée.