Un mois avant l’ouverture de la saison – Élise Chabbey ne veut plus faire le buzz mais en gagner une belle La Genevoise a laissé sa blouse de médecin aux vestiaires. Elle est cycliste pro et s’entraîne actuellement en Espagne avec sa nouvelle équipe. La victoire sera-t-elle au bout? Pascal Bornand

Elise Chabbey (à droite) sous son nouveau maillot et à l’entrainement sur les routes de Gérone. LDD

Le printemps dernier, en pleine vague du coronavirus, alors que le sport était à l’arrêt, Élise Chabbey (27 ans) avait troqué son cuissard pour une blouse blanche et elle avait fait le buzz. Tout ce que la Genevoise déteste. «En consacrant deux mois à une mission d’aide aux HUG, je n’ai rien fait d’extraordinaire, confie la jeune médecin. C’était naturel, je me suis impliquée pour la bonne cause, comme beaucoup d’autres l’ont fait. Pourquoi un tel battage médiatique autour de moi? Je ne le recherchais pas.» On la sent un brin agacée. Elle l’est. «C’est frustrant, on a plus parlé de ça que de ma saison cycliste», maugrée la championne de Suisse.