Cyclisme – Elise Chabbey: «J'ai vraiment eu une salle journée» La Genevoise n’a pas pu aider l’équipe de Suisse de relais mixte, à qui il a manqué 5 centièmes pour monter sur le podium des Championnats du monde dans les Flandres. Robin Carrel Bruges

Le calice jusqu’à la lie, ou presque. Déjà déçue dimanche et lundi, la délégation suisse des spécialistes du chrono va quitter Bruges pour Louvain avec des regrets. Cette fois, c’est un souffle qui lui a manqué pour réussir à monter sur le podium par équipes, derrière les intouchables Allemands et Néerlandais, mais à un rien de l’Italie. Analyse de la Genevoise Elise Chabbey, qui n’a pas pu aider ses coéquipières sur un tracé pas fait pour elle et dans un exercice qu’elle tente trop rarement.

Cinq centièmes... C'est rageant ou on se dit que c'est comme ça, un chrono?

C'est sûr que c'est dur de manquer le podium d'un Championnat du monde pour si peu. C'est clair qu'on peut aller chercher des secondes à plein d'endroits... Personnellement, c'était vraiment nul, quoi. Je suis vraiment déçue de moi-même, parce que j'ai connu une sale journée. C'est le genre d'effort où il faut être à fond tout le temps et c'était très dur. Je suis donc déçue de moi, mais aussi pour l'équipe. Elle a fait un bon boulot et finir aussi proche du podium, c'est décevant.

Comment, avec votre profil de grimpeuses, on se lance comme ça, derrière l'incroyable rouleuse qu'est Marlen Reusser?

C'est clair. D'autant plus que je fais très peu de chronos d'habitude... C'est encore plus dur, parce que je ne suis pas habituées à ça. Il faut que j'en fasse plus. Et puis bon, Marlen, c'est la meilleure au monde en ce moment, donc c'est difficile. Je n'ai honnêtement pas grand-chose à dire sur aujourd'hui... J'ai vraiment eu une salle journée.

Deux bonnes nouvelles tout de même... Pas de podium, ça veut dire moins de temps à perdre à attendre et en conférence de presse et l'annonce d'un Tour de Romandie féminin dès 2022.

Et il n'y aura pas de contre-la-montre (rires)?! En 2022 déjà? C'est cool! Déjà qu'on a eu un Tour de Suisse cette année. Un Tour de Romandie, c'est encore mieux.

Vous avez déjà pu voir un peu le parcours de samedi vers Louvain? Ca peut correspondre à vos qualités?

Non, je ne connais pas encore le parcours, on ira le voir jeudi... J'avoue que si j'ai des jambes comme aujourd'hui, ça va être très compliqué. Je suis une des filles qui a le plus couru cette saison et je suis fatiguée. J'imagine qu'il faudra que j'essaie quelque chose tôt dans la course, de partir en échappée. En tous cas, là, avec la forme de Marlen, je ne suis clairement pas en position d'être leader. Si je peux l'aider à faire quelque chose pour elle, ce sera bien.

