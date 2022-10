Cyclisme – Elise Chabbey: «Ce sont des moments qui me resteront» Le premier Tour de Romandie féminin de l’histoire s’est terminé dimanche à Genève. Les réactions des trois meilleures Suissesses. Sylvain Bolt Genève Christian Maillard Genève

La Genevoise Elise Chabbey a terminé meilleure Suissesse (10e) du général du Tour de Romandie. freshfocus

Elise Chabbey (10e du général et meilleure Suissesse)

«C’était un peu difficile avec toute cette pression des médias, du public, il y avait pas mal d’attentes en tant que Romande pour ce premier Tour de Romandie de l’histoire. Là, toute la pression retombe, c’est vraiment cool d’arriver à Genève. J’ai essayé de profiter de tous les instants et avec tout le monde: mes amis, ma famille, ce sont des moments qui me resteront. Samedi, lors de la montée sur Thyon 2000, il y avait des inscriptions de mon nom sur la route. J’ai vraiment un fan-club très investi (rires).

Quand il fait 2 degrés et qu’on est lâchée, on se demande ce qu’on fait sur un vélo. C’était dur mentalement. Alors mes proches m’ont poussé à m’accrocher. Je suis aussi fière d’avoir montré aux gens que le cyclisme féminin progresse, que le niveau s’améliore. C’est aussi très positif qu’une jeune Suissesse comme Petra (Stiasny) pousse derrière Marlen (Reusser) et moi.

«L’an prochain, j’aimerais bien en gagner une et les JO de Paris 2024 sont dans un coin de ma tête.» Elise Chabbey

Personnellement, j’ai beaucoup progressé ces trois dernières saisons, avec de nombreux tops 10. L’an prochain, j’aimerais bien en gagner une et les JO de Paris 2024 sont dans un coin de ma tête. D’abord, je vais faire visiter Genève ces prochains jours à mon équipe. Et puis ce sera le temps de couper avec deux semaines de vacances.»



Marlen Reusser (13e du général et 1ère par équipes)

«Je suis hyper contente qu’on ait gagné le général grâce à ma coéquipière Ashleigh Moolman-Pasio. Je savais qu’elle était en superbe forme et elle l’a prouvé sur ce premier Tour de Romandie féminin. Samedi, à Thyon 2000, elle a réalisé une performance incroyable. On n’a pas eu de soucis pour lui permettre de conserver ce maillot vert. Personnellement, cela m’a privé d’opportunités de partir en échappées aujourd’hui et de jouer ma carte personnelle pour remporter l’étape à Genève.

Marlen Reusser (à g.) a travaillé pour sa coéquipière Ashleigh Moolman-Pasio lors de l’ascension sur Thyon 2000 samedi. freshfocus

Je garde un souvenir très fort de cette première édition, il y avait plein de spectateurs aujourd’hui, aussi dans l’aire d’arrivée avec de nombreux selfies demandés. Et puis c’était un plaisir de lire nos noms sur la route. Là, on va organiser un repas ensemble avec l’équipe, sûrement des pizzas!»



Petra Stiasny (20e du général et super-combative de l’épreuve)

«Honnêtement, j’étais stupéfaite de ma performance samedi lors de l’étape-reine à Thyon 2000 avec cette 5e place au final. Je n’arrivais pas réellement à comprendre ce qu’il se passait. Et comment j’ai réussi à m’accrocher dans la longue ascension avec les cadors du peloton mondial. Je suis très heureuse et fière.

Je ne sais pas si je suis entrée dans une nouvelle dimension, je suis encore jeune et j’ai encore beaucoup à prouver. Mais ce premier Tour de Romandie est une magnifique manière de boucler ma saison. Je me réjouis de revenir la saison prochaine!»

Petra Stiasny (21 ans) s’est révélée sur les routes romandes. freshfocus

Sylvain Bolt est journaliste à la rubrique sportive depuis 2019. Il couvre en particulier le ski alpin et le freeride, mais aussi le cyclisme et l’athlétisme. Plus d'infos @SylvainBolt Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment les matches de hockey et des courses de ski alpin. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. Plus d'infos @ChrisMa18247696

