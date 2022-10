Tour de Romandie féminin – Élise Chabbey boucle sa saison à la maison La Genevoise dispute cette semaine la boucle romande avec un final dimanche sur les quais du Mont-Blanc. Le départ avec les meilleures coureuses du monde est prévu ce vendredi à Lausanne. Christian Maillard

Élise Chabbey espère qu’il y aura aussi un bel engouement sur les routes romandes, comme ici à l’arrivée de la Super Planche des Belles Filles lors du Tour de France. JEAN-CHRISTOPHE BOTT/KEYSTONE

Elle n’a pas calculé le nombre de jours qu’elle a passé sur la selle de son vélo depuis le début de la saison, mais une chose est certaine, son compteur a bien «chauffé», surtout pendant la canicule. «Je pense que je dois être l’une des filles dans le peloton qui a disputé le plus de courses», sourit Élise Chabbey, qui n’a pas eu le temps de s’ennuyer ou de compter les pavés, entre la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie, la France, l’Espagne et l’Australie, c’est certain.