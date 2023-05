Cyclisme – Élise Chabbey après sa chute: «Cela aurait pu être pire» La Genevoise, qui va se faire opérer de la main droite cette semaine, revient sur sa cabriole et un Tour d’Espagne qui s’est terminé dimanche en queue de poisson pour elle. Christian Maillard

Élise Chabbey, victime d’une chute sur le Tour d’Espagne, va se retrouver à l’arrêt quelques semaines. Keystone

Un soleil, une cabriole ou une gamelle, appelez ça comme vous voulez, Élise Chabbey s’est retrouvée à terre ce dimanche dans une chute collective. C’est ainsi que s’est terminé son deuxième Tour d’Espagne féminin, un poignet droit endolori avec une fracture du scaphoïde. Cela s’est passé très vite, lors de la dernière étape entre Polo de Siero et Lagos de Covadonga qui a souri au final à la boulimique Annemiek Van Vleuten.

«Je ne m’étais encore jamais rien cassé jusque-là.» Élise Chabbey, victime d’une fracture du scaphoïde de la main droite

«Je ne m’étais encore jamais rien cassé jusque-là, soupire la Genevoise, qui n’a pas réussi à éviter ce «strike» en début de journée. On était en fin de semaine d’un Tour éprouvant, tout le monde dans le peloton était fatigué et voilà.» Et voilà Élise Chabbey à l’arrêt, le sentiment mitigé, d’un Tour qui avait bien commencé pour elle, avec une belle équipe ambitieuse. «Mais ce n’est pas l’idéal de finir ainsi avec une chute, même si c’est la vie et que cela aurait pu être pire!» En effet.

Après avoir ravi la tunique blanche à pois violet du classement de la montagne lors de la 5e étape, la coureuse de Collonges, qui occupait encore la 4e place au général à ce moment-là, a donc fini avec le maillot à poisse sur les épaules. «Mais que ce soit Marlène Reusser ou moi, nous n’étions pas en Espagne pour jouer le général, tient à rappeler cette coéquipière de luxe. Le vélo est un sport d’équipe et nous étions là pour travailler pour nos leaders, donc il était normal qu’on lâche en fin de compétition dans une étape de montagne.» Voilà qui est dit alors que les leaders en question - Demi Vollering pour Marlen, Ricarda Bauernfeid et Katarzyna Niewiadoma pour Élise Chabbey - terminent respectivement 2e, 5e et 10e de cette Vuelta.

4e de la Flèche Brabançonne, 5e de Liège-Bastogne-Liège, 9e de la Flèche Wallonne, 11e aux Flandres et 16e de Paris-Roubaix, la championne de Suisse se montre «assez contente» de son début de saison. «La forme était là, c’est vrai, mais j’ai senti sur cette Vuelta que j’étais en pente descendante et que c’est le bon moment de me reposer, ce qui était d’ailleurs prévu», explique Élise Chabbey, qui va se faire opérer cette semaine. Autant dire que cette chute ne tombe pas trop mal pour elle, même si elle ignore encore la durée de son indisponibilité.

«Que ce soit Marlène Reusser ou moi, nous n’étions pas en Espagne pour jouer le général.» Élise Chabbey, qui était encore 4e au terme de la 5e étape

Reprise au Tour de Suisse?

«À la base, j’avais quelques courses prévues ces prochaines semaines en Espagne et en Allemagne mais, espère la Suissesse, je pense que je vais reprendre avec le Tour de Suisse (ndlr: du 17 au 20 juin) si je suis bien rétabli d’ici là afin de bien préparer le Tour de France (ndlr: du 23 au 30 juillet). J’ai envie de dire que je verrai au jour le jour!»

