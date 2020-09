Cyclisme – Elise Chabbey a les cartes en main pour son avenir Sacrée vice-championne d’Europe du relais mixte avec la Suisse, la Genevoise de 27 ans a réussi son pari. Alors qu’elle dédie son année 2020 au cyclisme, elle a convaincu plusieurs équipes. Brice Cheneval

Elise Chabbey vit une année 2020 satisfaisante malgré les contretemps liés à la pandémie. KEYSTONE

Marc Hirschi n’est pas le seul à représenter brillamment le cyclisme helvétique en France, ces derniers jours. Vendredi dernier, la Suisse a terminé deuxième du relais mixte des championnats d’Europe, à Plouay. Parmi les six coureurs de l’équipe figurait Elise Chabbey. La Genevoise de 27 ans est heureuse du résultat, même si elle estimait la victoire possible: «En étant plus frais physiquement, on aurait pu inquiéter davantage les Allemands.»

L’intéressée parle en connaissance de cause, elle qui n’était pas en pleine possession de ses moyens et a vécu une course douloureuse. Littéralement. Avant le départ, elle s’est entaillé les doigts avec un couteau à pain et ne pouvait pas être anesthésiée. «Mentalement, ça m’a pris de l’énergie. C’était dur», relate-t-elle.

Ses déboires ont heureusement été contrebalancés par les performances de ses coéquipiers. Au final, Elise Chabbey est repartie de Plouay avec un bilan intéressant. Outre la médaille d’argent avec le relais mixte, elle a terminé dans le top 15 de ses deux autres courses: 12e du chrono individuel – «Alors que je ne suis pas une spécialiste de l’épreuve» - et 14e de la course en ligne.

La pandémie a perturbé ses plans

De quoi retrouver le sourire après des derniers mois difficiles. La Genevoise a été particulièrement impactée par les événements. Diplômée de médecine, elle avait mis sa carrière professionnelle entre parenthèses pour consacrer son année 2020 au cyclisme. Avec, en ligne de mire, les championnats du monde d’Aigle/Martigny et surtout les Jeux olympiques de Tokyo. La pandémie est venue bouleverser le calendrier en même temps que ses plans. Quand la situation est devenue préoccupante, elle a préféré ranger provisoirement son vélo et prêter main forte aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Puis elle s’est remise en selle, avec l’objectif de profiter de l’instant présent, sans trop anticiper l’avenir. «Pour l’instant, je me concentre sur le vélo, indique-t-elle. Je suis assez contente de mon année. La forme est là et je sens que je peux rivaliser avec les meilleures. Je n’ai pas encore eu de gros résultat à titre individuel, mais j’espère que cela viendra. Jusqu’à présent, il m’a manqué un poil de chance et d’expérience tactique pour y arriver.»

Son équipe retrouve des ambitions

Elise Chabbey a d’ores et déjà réussi son pari initial: prouver qu’elle avait sa place dans le monde du cyclisme. Au point d’avoir reçu des propositions de deux grosses écuries. Qui plus est, son équipe actuelle, Paul Ka (anciennement appelée Bigla-Katusha), retrouve des couleurs après avoir été durement touchée par la crise du coronavirus. «Un nouveau sponsor est arrivé et, maintenant, on dispose d’un bon budget, confie l’ancienne kayakiste. On a même encore plus de moyens qu’avant, je dirais. Le directeur sportif s’est aligné sur les autres offres que j’ai reçues. Cela me montre que j’ai le potentiel pour faire quelque chose.»

De quoi la faire sérieusement réfléchir pour la suite. Sa pige d’un an a de grandes chances de s’étirer, d’autant que les JO auront lieu en 2021. «J’aime beaucoup le vélo et je me dis qu’on n’a qu’une vie, donc il faut en profiter. Ce qui sera décisif dans ma décision de continuer ou pas, c’est le plaisir que j’éprouve en course. Cela a été le cas cette année.»

En attendant, Elise Chabbey va poursuivre sa saison sur le Giro féminin (du 11 au 19 septembre). «Je n’y vais pas pour disputer le général, mais je pense que j’ai une carte à jouer pour des victoires d’étapes. Le parcours me convient en tout cas mieux que celui de l’an passé», révèle celle qui se définit comme une puncheuse.

Histoire de convaincre encore un peu plus le milieu de la petite reine de son talent.