Car-sharing – Elise Cars, la voiture électrique à la demande La start-up genevoise propose une gamme de voitures électriques avec une approche 100% digitale. Audrey Magat - LargeNetwork.com

Les services d’Elise Cars sont entièrement digitalisés. DR

Prendre une Porsche Taycan ou une Tesla pour un week-end en Valais ou une escapade en Italie sans être propriétaire d’une voiture? C’est le confort que permet Elise Cars. Fondée en 2021, la start-up genevoise propose une quarantaine de véhicules électriques, à la demande et sans abonnement. Sa flotte – répartie dans quatre lieux au centre de Genève et un vers la gare de Lausanne – se compose de véhicules haut de gamme (Tesla, Taycan) mais aussi de plus petits véhicules (Volkswagen ID3). Pour deux jours, le prix varie d’environ 250 à 950 francs selon le modèle de voiture.