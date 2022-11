Fin de la saga – Elise Buckle confirme qu’elle s’en va, mais reviendra-t-elle? Après des jours d’atermoiements, la municipale nyonnaise assure qu’elle démissionne. Le Conseil communal attend encore la lettre originale. Raphaël Ebinger

Elise Buckle regarde désormais vers d’autres horizons et se prépare à quitter son mandat de municipale. Yvain Genevay/Tamedia

L’épilogue de la saga Elise Buckle est en passe de s’écrire. Mercredi après-midi, l’écologiste confirmait ses intentions dans un court message par e-mail: «Je confirme quitter la Municipalité.» Elle met ainsi fin à plusieurs jours d’agitation autour de son avenir politique, après les révélations sur un deal passé entre elle et l’Exécutif pour une sortie de crise honorable pour tous. Plusieurs retournements de situation et des accusations de non-respect de la convention de part et d’autre ont mis le feu aux poudres.