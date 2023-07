Les compositrices inoubliables (4/7) – Elisabeth Jacquet, les notes galantes Brillante dans l’opéra et dans la musique de chambre, la Française est une figure du XVIIe siècle. Rocco Zacheo

Elisabeth Jacquet de La Guerre par le peintre François de Troy. DR

Dans les cercles proches de la cour, on la considérait comme un prodige, un miracle de précocité. Louis XIV en personne l’invita d’ailleurs au palais pour qu’elle puisse y cultiver «le talent merveilleux que lui avait donné la nature». Elisabeth-Claude Jacquet (1665-1729) ne pouvait qu’être musicienne. Tout le monde ou presque l’avait été avant elle dans sa famille, et bon nombre s’étaient distingués dans la facture d’orgues et de clavecins.

Petite disgrâce néanmoins: le mariage avec l’organiste Marin de La Guerre en 1684 l’écarta de tout poste officiel à la cour. Une autre carrière commença alors pour elle, toujours reluisante. Sa tragédie lyrique «Céphale et Procris», créée au Palais Royal en 1694, fit ainsi d’elle la première compositrice d’opéra en France.

Après cette expérience – six représentations seulement, un échec – elle mit ses activités en pause treize ans durant avant de se tourner vers un répertoire pour petits effectifs. Influencée par Arcangelo Corelli et, plus largement, par l’esthétique italienne, elle composa des pièces pour clavecin et d’autres pour violons d’une qualité supérieure. Elle se mesura aussi au domaine des cantates, genre encore une fois importé d’Italie, qu’elle adapta aux textes d’Antoine Houdar de La Motte. Aujourd’hui encore, sa musique de chambre garde une fraîcheur intacte.

