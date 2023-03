La réforme des retraites au 49.3 – Elisabeth Borne passe en force et tient tête au parlement La première ministre porte l’âge de la retraite à 64 ans sans passer par un vote. Son sort est désormais lié à une motion de censure et à la poursuite de la mobilisation syndicale. Alain Rebetez - Paris

Le sort d’Elisabeth Borne est suspendu au vote d’une motion de censure. En justifiant le recours au 49.3 pour sauver la réforme des retraites, la première ministre a accepté de servir de fusible. Paris, 16 mars 2023. EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON/keystone-sda.ch

La veille encore, la première ministre Elisabeth Borne assurait qu’il y avait une majorité favorable à la réforme des retraites à l’Assemblée nationale. Jeudi matin, la cause semblait entendue: on irait au vote, même si l’approbation de la loi ne tenait qu’à quelques voix. C’était le scénario le plus noble, celui d’une consécration par le parlement. Mais dans la matinée, tandis que le texte négocié par la commission mixte paritaire était approuvé au Sénat, le décor s’inversait à l’Assemblée nationale.