Motion de censure en France – Élisabeth Borne dénonce un «procès d’intention» devant l’Assemblée La motion de censure, déposée par l’Alliance de Gauche NUPES et débattue ce lundi, «fait obstacle au travail parlementaire», selon la première ministre. LFI s’est défendue.

La première ministre Élisabeth Borne lors du débat à l’Assemblée, ce lundi 11 juillet. AFP

La motion de censure déposée par l’Alliance de Gauche NUPES, débattue lundi après-midi à l’Assemblée, est «cousue de procès d’intention», a dénoncé la première ministre Élisabeth Borne. La France Insoumise Mathilde Panot voit dans ce vote «une clarification».

Elle répondait à la cheffe de file des députés LFI Mathilde Panot qui venait d’assurer que la motion tenait lieu de «clarification politique», jugeant que ceux qui ne la voteront pas seront «les partisans» de la politique du gouvernement.

Pour Élisabeth Borne, «les Français en ont assez des dialogues stériles et de la loi des postures» et ont «envoyé un message clair (…) parlez-vous et ensemble construisez». Elle avait appelé la semaine dernière les oppositions à «bâtir ensemble» des compromis au Parlement, où le camp présidentiel ne dispose que d’une majorité relative.

«Avec votre motion de censure, pas de bouclier tarifaire (…) , pas de remise carburant (…) et pas d’augmentation des pensions», a énuméré Élisabeth Borne, souvent interrompue dans un hémicycle clairsemé en dehors des rangs de la gauche. «Que proposez-vous?» «Rien», a poursuivi la première ministre qui «voit peu de terrains d’entente» avec les signataires de la motion et estime que «la motion de posture a remplacé la motion de censure» .

Anomalie démocratique

Mathilde Panot, elle, y a vu un «moment de vérité». «Ceux qui ne voteront pas cette motion de défiance seront les partisans de votre politique», de la réforme des retraites à «la politique de casse et d’injustice sociale», a-t-elle affirmé.

La cheffe de file des députés LFI Mathilde Panot lors des débats ce lundi 11 juillet. AFP

«Vous ne tirez votre légitimité ni des élections législatives, ni même du Parlement, à qui vous n’avez pas demandé s’il vous faisait confiance pour conduire la politique de la Nation», a martelé l’élue LFI. «En d’autres termes, vous êtes, à cette fonction, une anomalie démocratique», a-t-elle poursuivi.

ATS

