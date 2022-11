Une Romande dans la course – Elisabeth Baume-Schneider vise le Conseil fédéral La Jurassienne annonce son envie de succéder à Simonetta Sommaruga en cette fin d’après-midi à Berne. Vice-présidente du parti, elle est l’outsider. Lise Bailat - Berne

Elisabeth Baume-Schneider (PS/JU) est conseillère aux États depuis 2019 et vice-présidente du Parti socialiste suisse depuis 2022. KEYSTONE

C’est la semaine des annonces au Parti socialiste suisse. Après le coup de sang de Daniel Jositsch (ZH) mardi, qui souhaite que le parti ouvre le ticket à un homme et a fait part de son intérêt, après les candidatures de la conseillère d’État Evi Allemann (BE) et de la conseillère aux États Eva Herzog (BS), au tour d’Elisabeth Baume-Schneider de se lancer dans la course au Conseil fédéral. La Jurassienne l’a confirmé ce vendredi à Berne.