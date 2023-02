Asile, burqa, réfugiés – Elisabeth Baume-Schneider traverse une semaine noire La ministre de Justice et Police traverse une passe difficile. Cible privilégiée de l’UDC, elle s’attire désormais aussi les foudres d’autres partis. Joel Espi

La nouvelle conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a succédé à Karin Keller-Sutter à la tête de Justice et Police. KEYSTONE

Elisabeth Baume-Schneider, c’est la nouvelle bête noire de l’UDC. Et cette semaine, le parti agrarien n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. Dans un communiqué, il évoque l’accueil «des mauvais étrangers» et le «chaos de l’asile». Face à une «criminalité croissante et des problèmes d’intégration massifs», les démocrates du centre réclament l’arrêt immédiat de l’asile en Suisse et s’opposent à l’extension du statut S aux non-Ukrainiens.