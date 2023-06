Le parlement s’énerve – Elisabeth Baume-Schneider pilonnée sur sa politique migratoire La conseillère fédérale a été bombardée de questions et de critiques sur sa politique d’asile. Les États lui demandent d’intervenir à Bruxelles pour rappeler l’Italie à l’ordre. Arthur Grosjean - Correspondant au Palais fédéral

La conseillère fédérale a été soumise lundi au Conseil national à un feu roulant de questions sur l’asile avant d’aller s’exposer aux critiques du Conseil des États. KEYSTONE/Peter Klaunzer

C’était sa première véritable épreuve du feu. Six mois après son entrée en fonction comme cheffe du Département fédéral de justice et police, Elisabeth Baume-Schneider (EBS) a subi au National lundi un pilonnage en règle sur sa politique à l’égard des étrangers. Au Conseil des États, elle a dû affronter la défiance des élus de droite et du Centre qui ont voté contre elle sur trois objets.