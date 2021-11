Prix prestigieux pour une Romande – Elisa Shua Dusapin remporte un National Book Award La romancière jurassienne a reçu dans la nuit de mercredi à jeudi une récompense parmi les plus reconnues, dans la catégorie «littérature traduite». Caroline Rieder

Elisa Shua Dusapin en 2019. Florian Cella/24 heures

L’auteure d’origine franco-suisse d’origine coréenne Elisa Shua Dusapin, qui réside à Porrentruy, a remporté cette nuit à New York le prestigieux National Book Award dans la catégorie «littérature traduite» pour son premier roman «Hiver à Sokcho», paru en 2016 aux Éditions Zoé et traduit en anglais.

Le jury a salué «un roman sobre et viscéral qui explore les failles identitaires – culturelles, intimes ou nationales. L’élégante traduction d’Aneesa Abbas Higgins sublime la langue d’Elisa Shua Dusapin.»

Le National Book Award est l’une des distinctions les plus prestigieuses des États-Unis depuis 1950. En littérature traduite, elle a sacré des auteurs comme Flaubert ou Baudelaire. Depuis 2018, le prix est attribué uniquement à des auteurs vivants. Elisa Shua Dusapin est la première auteure francophone à le recevoir depuis cette nouvelle formule, et la première auteure suisse à remporter ce prix depuis sa création.

À lire aussi Fascinée par les failles humaines, Elisa Shua Dusapin façonne un monde poétique Rentrée littéraire romande Elisa Shua Dusapin furète derrière les paillettes du cirque Le récit emmène dans une ville portuaire de Corée du Sud, où une jeune femme franco-coréenne qui rêve d’Europe mais n’y est jamais allée, rencontre un auteur de bande dessinée venu chercher l’inspiration depuis sa Normandie natale. Le livre a déjà obtenu de nombreuses récompenses, dont le Prix Robert-Walser ou le Prix Régine-Deforges. Écriture évocatrice Une écriture dépouillée, aux phrases longtemps mûries dans la tête de l’auteure avant de se retrouver couchées sur le papier dans leur forme la plus concentrée. Une écriture très évocatrice aussi. On se rappelle longtemps après la lecture le spleen qui colle à cette station balnéaire hors saison et à son héroïne.

«Grâce à Elisa Shua Dusapin, Sokcho s’est inscrite dans mon atlas personnel des lieux littéraires.» Daniel Rothenbühler, cofondateur de l’Institut littéraire suisse

«Je n’ai jamais été en Corée du Sud. Mais je suis allé à Sokcho. Grâce à Elisa Shua Dusapin. Et je n’ai pas besoin de faire de longs voyages pour y retourner. Sokcho s’est inscrite dans mon atlas personnel des lieux littéraires, cette ville a durablement marqué mon imaginaire», avait salué le cofondateur de l’Institut littéraire suisse Daniel Rothenbühler dans son laudatio à la remise du Prix Robert-Walser.

Vivre de sa plume

Un prix prestigieux pour l’auteure qui n’a pas encore 30 ans. Elisa Shua Dusapin a vu le jour en 1992 en France, et a grandi entre Paris, Séoul et Porrentruy. Elle est diplômée de l’Institut littéraire suisse de Bienne et a publié depuis deux autres romans: «Les billes du Pachinko» (2018), puis «Vladivostok Circus» (2020). Elisa Shua Dusapin a aussi pris l’option de vivre de sa plume, tandis que son œuvre est traduite ou en passe de l’être dans une douzaine de langues. «Hiver à Sokcho» est par ailleurs en cours d’adaptation cinématographique par le réalisateur Koya Kamura.

Caroline Rieder est journaliste à la rubrique culture-société depuis 2013. Elle s'occupe en particulier de la littérature romande, mais se penche aussi avec intérêt sur la littérature jeunesse, et divers sujets culturels et sociétaux. Plus d'infos @caroline_rieder

