Littérature jeunesse – Elisa Shua Dusapin raconte une autre histoire de «Colibri» L'auteure et la dessinatrice Hélène Becquelin ont conjugué leurs talents dans un roman graphique tendre et délicat sur le deuil.

Célestin va tout faire pour ramener à la vie un colibri «en torpeur». «Le colibri», Elisa Shua Dusapin & Hélène Becquelin © Éditions La Joie de lire, Genève, 2022

Le colibri? Vous savez, cet oiseau qui, dans la légende, fait sa part pour éteindre un feu de forêt malgré sa taille minuscule. C’est aussi le titre du premier livre jeunesse d’Elisa Shua Dusapin. L’auteure romande, récemment auréolée par le National Book Award pour la traduction anglaise d’«Hiver à Sokcho», raconte dans son «Colibri» une autre histoire que celle de la légende, à lire dès 12 ans, autour du deuil, de l’adolescence, des premiers émois, de la résilience.

On y découvre Célestin, qui quitte le bord de mer pour la ville avec ses parents. Célin, son frère disparu, revient lui rendre visite en «explorateur du ciel» et lui apporte un colibri «en torpeur». Avec sa voisine LottE («avec un «E» pour la différencier du poisson», insiste-t-elle), le garçon l'entoure de soins pour le réveiller. Illustré principalement en noir et blanc, le livre porte la patte d'Hélène Becquelin, qui a eu carte blanche pour le visuel. Car cet album, c'est aussi le sien, tant elle se l'est approprié.

Célestin peine à laisser partir Célin, son frère devenu «explorateur du ciel». «Le colibri», Elisa Shua Dusapin & Hélène Becquelin © Éditions La Joie de lire, Genève, 2022

De la pièce au livre

Avant d’être un livre, «Le colibri», c’est une pièce qui a été jouée du 10 au 15 mai au Théâtre Am Stram Gram, à Genève. Car à l’origine du projet, c’est l’Orchestre de la Suisse romande (OSR) qui a approché le metteur en scène Joan Mompart pour une collaboration en vue de sa première création en tant que directeur du Théâtre Am Stram Gram. Ce dernier sollicite à son tour Elisa Shua Dusapin pour un texte en lien avec la légende du colibri: «Je lui ai tout de suite dit que, même si cette histoire me parlait énormément, je ne pouvais pas reprendre le thème de manière littérale, car j’avais trop peur de paraître didactique. Je n’accepte ce genre de collaboration que si je sens que je peux y amener ce que j’ai au fond de moi», relève l’écrivaine installée à Porrentruy. Pour la pièce, elle écrit alors en constant dialogue avec Christophe Sturzenegger, compositeur de la musique, mise à l’honneur dans une version concertante donnée le 7 mai au Victoria Hall.

Elisa Shua Dusapin a livré une histoire de colibri très personnelle. ODILE MEYLAN

Dans l’album illustré, l’histoire se présente sous une version légèrement différente. Car en lisant le texte, la directrice de La Joie de lire, Francine Bouchet, imagine un roman graphique, agrémenté d’une version sonore jouée par des comédiens, avec la musique de Christophe Sturzenegger. «J’ai été vraiment honorée de cette proposition, car je rêve depuis très longtemps d’écrire pour les enfants», raconte Elisa Shua Dusapin.

Hélène Becquelin au dessin

La dessinatrice Hélène Becquelin a mis sa patte dans «Le colibri». LMD

La maison d’édition sollicite Hélène Becquelin, célèbre «Angry Mum», et auteure d’«Adieu les enfants», où elle évoque Philippe Becquelin, alias Mix & Remix, son frère disparu. «À l’époque, Elisa n’avait pas eu son prix, je ne la connaissais pas, et comme je travaille toujours sur une base autobiographique, j’ignorais si j’allais pouvoir illustrer son texte.» Elle est conquise avant même de terminer sa lecture: «Ce récit qui parle de la mort d’un frère a eu une résonance forte chez moi. Quand je l’ai lu, j’avais l’âge auquel mon frère est mort (ndlr: 58 ans). Je me suis dit que ça ne pouvait pas être un hasard.»

Avec un peu d'appréhension, elle s'autorise l'impasse sur certains passages, mais ajoute une partie dessinée introductive: «J'en avais besoin pour m'approprier l'histoire.» L'illustratrice a ainsi poussé encore le sens de l'épure propre aux textes de la Jurassienne. Au grand soulagement de la première, la seconde est ravie: «Je trouve qu'elle a été extrêmement fidèle à mon texte.» Elisa Shua Dusapin apprécie la complémentarité avec les images: «Quand j'écris, j'ai toujours des images en tête. Je rêvais d'exprimer quelque chose sans avoir besoin de le décrire, mais je ne sais pas dessiner.» Le résultat semble si harmonieux qu'il est difficile d'imaginer que l'auteure et l'illustratrice ont travaillé séparément. Il en ressort une ode tendre et délicate à la force de la vie, où la tristesse côtoie la fraîcheur adolescente. Un livre très poétique aussi, par la force conjuguée du texte et de l'image. Un récit avec des touches comiques, enfin: «Dans la vie, je suis assez fofolle, relève l'écrivaine, et j'ai pu mettre cet aspect de moi dans cette œuvre. Je m'y sens plus libre d'être moi-même que dans mon travail romanesque.»

Le livre Afficher plus «Le colibri»

Elisa Shua Dusapin & Hélène Becquelin

Éd. La Joie de lire, 156 p.

