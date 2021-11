Hockey sur glace – Eliot Berthon prolonge pour deux saisons Le joueur français a prolongé son contrat jusqu’à la fin de la saison 2023-2024 avec le Genève-Servette.

Eliot Berthon célèbre un but en décembre 2020 lors d’une rencontre contre Fribourg-Gottéron. Eric-Lafargue

La longue histoire entre Eliot Berthon et le Genève-Servette continue. Le Français de 29 ans et le club du bout du lac ont prolongé leur union jusqu’au terme de la saison 2023-2024.

Arrivé à 13 ans, Eliot Berthon compte 335 rencontres de National League avec l’équipe des Vernets. Il a aussi porté les couleurs du HC Bienne et d’Ambri-Piotta, à chaque fois pour deux saisons.

«Je dois énormément à cette ville qui m’a permis de vivre de ma passion, de fonder une famille et de vivre des expériences inoubliables. Cette prolongation de contrat me rend très fier et je vais continuer à tout faire pour rendre cette confiance au club, aux supporters et à cette ville» déclarait avec reconnaissance l’international français dans le communiqué du club.

Sport-Center

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.