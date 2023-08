Coupe du monde de football – Éliminée sans gloire, la Suisse a deux ans pour préparer «son» Euro La sélection helvétique a quitté Auckland et la Coupe du monde sur une correction (5-1) face à l’Espagne, samedi en huitième de finale. C’est le temps des questions. Simon Meier

Gaëlle Thalmann, meilleure Suissesse sur le terrain, n’a pu que limiter les dégâts. La gardienne fribourgeoise disputait là le dernier match de sa carrière. Getty Images/Phil Walter

L’équipe de Suisse n’a pas existé, samedi, en huitième de finale de la Coupe du monde. Très vite asphyxiée par une remarquable Espagne, elle a quitté Auckland le cœur lourd et les valises pleines (5-1). Avec, en surplus d’émotion, les larmes de Gaëlle Thalmann. L’emblématique gardienne fribourgeoise, qui a brillamment honoré sa 109e et dernière cape internationale en évitant un naufrage plus important encore, laissera un grand vide dans le vestiaire comme devant les filets.