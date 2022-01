Tennis – Éliminé, Kilian Feldbausch s’appuie sur les conseils de Roger Federer Le Genevois, 21e joueur mondial chez les juniors, a été éliminé en demi-finale de l’Open d’Australie. Mais il va quitter Melbourne après «une semaine très positive». Jérémy Santallo

Kilian Feldbausch a réussi un joli parcours à Melbourne, pour son premier Grand Chelem. Getty Images

Premier joueur suisse à atteindre les demi-finales de l’Open d’Australie junior depuis un certain Roger Federer en 1998, Kilian Feldbausch ne dépassera pas le «Maître» sur cette quinzaine à Melbourne Park. Le protégé de Michael Lammer peut toutefois se montrer très fier de son parcours Down Under, pour son premier Grand Chelem qui s’est achevé vendredi. «J’étais un peu déçu à chaud mais cela reste une semaine très positive, où j’ai enchaîné les bonnes performances», nous a confié le garçon de 16 ans.

«Je vais devoir faire plus de musculation. Je suis sous-développé par rapport à certains» Kilian Feldbausch

Opposé à l’un des tout meilleurs joueurs de sa génération, le Tchèque Jakub Mensik, 16 ans aussi mais tête de série No 4 et 6e joueur mondial de la hiérarchie ITF, le Genevois, tête de série No 11 et 21e au classement, s’est incliné 6-1 4-6 6-2 après 2 heures de jeu sur le court No 5. «J’ai eu dû mal à respecter le cap que je m’étais fixé avant la partie, c’est-à-dire le faire bouger et tenir la cadence à l’échange, a aussi expliqué Kilian Feldbausch. J’aurais aimé mieux jouer, d’où ma frustration sur certaines de mes fautes ou sa réussite.»

Malgré un joli ratio de premières balles passées lors du 1er set (79%), Kilian Feldbausch, qui accusait un déficit de puissance au service vis-à-vis de son adversaire, n’a converti que 8 points sur 22 grâce à elles et a lâché trois fois sa mise en jeu. Pas idéal pour débuter une demi-finale «Majeur». «Mon service manque de force mais il faut dire qu’il a particulièrement bien retourné aujourd’hui. Après, c’est vrai que je vais devoir faire de la musculation. Je suis sous-développé par rapport à certains», a-t-il souri en salle de presse.

«Cet été, Roger Federer m’a aidé sur mon lancer de balle et conseillé de jouer plus dans le terrain» Kilian Feldbausch

Parce que le début du 2e set revêtait une importance capitale, le Carougeois est entré dans le combat, breakant à 1-1 en s’arrachant sur une amortie. Il a rendu son service dans la foulée, abandonné par son coup droit, mais à 4-4, il s’est obstiné sur un vilain jeu de Jakub Mensik – 4 doubles fautes (!) Et sur sa sixième balle de break en l’espace de quelques minutes, Kilian Feldbausch a fait craquer son rival côté coup droit avant de hurler sa rage, sous le regard de ses parents, Cathy et Michael, en revenant à une manche partout.

Breaké d’entrée dans le 3e set, après plusieurs erreurs directes, le Genevois a tout de suite recollé, porté par son magnifique coup droit croisé. Mais à 2-1, il a commis deux doubles fautes pour offrir sa mise en jeu et n’a ensuite plus revu Jakub Mensik, solide pour conclure. «Cet été, Roger Federer m’a aidé sur mon lancer de balle et conseillé de jouer plus dans le terrain, a poursuivi Kilian Feldbausch. On a beaucoup travaillé sur ces aspects et il va falloir continuer dans les prochains mois.» Son avenir s’annonce prometteur.

