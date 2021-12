Opération caritative – Élie Semoun soutient les enfants des HUG Invité par le fond philanthropique Ehden, l’artiste fait un passage à Genève pour apporter du réconfort aux jeunes patients. Rocco Zacheo

L’humoriste, acteur et réalisateur Élie Semoun sur scène. DENIS TRIBHOU

C’est le premier pas d’une opération appelée à se perpétuer dans le temps. Avec ses «Projets pour Genève», le fond philanthropique Ehden étend son action d’utilité publique en volant aux secours des franges de la population les plus fragiles. Sous l’impulsion de son fondateur et directeur, Magid Khoury, l’institution entame ce lundi une nouvelle étape en se faufilant dans les couloirs des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), et plus précisément dans les unités pédiatriques, pour apporter du réconfort aux jeunes patients. Une surprise de taille les attend: l’artiste français Élie Semoun, qui parraine l’opération, sera à Genève pour distribuer des cadeaux.

Il sera reçu par le professeur Alain Gervaix, médecin-chef du Service d’accueil et d’urgences pédiatriques, qui recevra des mains de l’invité 60 DVD dédicacés de son film «Ducobu» ainsi que des jouets et des bons cadeaux Franz Carl Weber pour une valeur de plusieurs milliers de francs. Une vidéo de soutien aux enfants et au personnel soignant accompagnera ces beaux lots. La transmission des cadeaux, hélas, n’échappe pas aux restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19: aucun contact direct entre Élie Semoun et les patients n’est prévu durant ce premier épisode.

Les «Projets pour Genève» s’ouvriront bientôt sur d’autres fronts, qui subissent de plein fouet l’actuelle crise sanitaire. Le fond Ehden sera actif de moult façons auprès des personnes âgées et des étudiants. Il promet aussi un riche déploiement de concerts et d’activités culturelles de toute sorte, en collaboration avec les Communes et la Ville de Genève.

