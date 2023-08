Marionnette en stop-motion – Elie Chapuis et son «Canard» en compétition à Locarno Le court métrage de l’animateur Vaudois est sélectionné pour les «Pardi di domani», la catégorie de la relève. Rencontre. Jacques Poget

Canard, matière et lumière: le climat du film doit beaucoup aux imperfections des marionnettes de balsa et papier mâché et aux éclairages subtils. Miyu Distribution

Pour lui qui pourtant ne s’exprime que sur le lisse de l’écran, l’essentiel, c’est la matière. Le rugueux, le dense, le palpable des personnages qu’il anime dans ses films en stop-motion – en français d’Académie, «animation en volume image par image». Ces êtres minuscules, modelés autour de squelettes articulés, qu’il fait se mouvoir millimètre par millimètre à 25 images par seconde, pour raconter en musique et bruitage des histoires fluides et muettes. Courts métrages oniriques, visuellement poétiques, expressionnistes, aux scénarios glaçants teintés d’humour fantastique, tant «Imposteur», en 2013, que dix ans plus tard ce «Canard», qui le propulse à Locarno.

Lointainement inspiré d’un conte juif d’Europe de l’Est, il évoque le désir d’enfant non exaucé qui vire à l’obsession, les tensions dans le couple, les cauchemars, la dérive hors du quotidien. Rythmé par l’alternance jour/nuit, réalité/rêve, le récit progresse inexorablement et, en neuf minutes et six secondes, entraîne l’œil et l’esprit dans un monde familier puis fantastique.

«Entre l’animateur et son personnage, les doigts agissent directement. Il se crée un lien presque chamanique qui donne vie à la marionnette.» Elie Chapuis, dont le court métrage «Canard» est sélectionné au Festival de Locarno

Quand il parle de la matière – balsa, mousse et papier mâché – qu’il façonne et colore pour qu’au premier regard le spectateur capte la nature profonde de ses personnages, Elie Chapuis se fait lyrique – cet aspect charnel, ce contact direct avec les créatures, cette prise aussi sur les décors à la fois réalistes et imaginaires de leurs vies, font qu’il ne se lassera «jamais» de ce mode d’animation. Matière… et lumière: réalisés par des artistes, les éclairages astucieux et subtils créent des atmosphères chargées de toutes les émotions jamais exprimées en mots.

L’imperfection, charme insurpassable

L’animation en volume, qu’il filme comme le grand cinéma, avec profondeur de champ et mouvements de caméra parfois expérimentaux, il l’a «dans la moelle. Même si, au point de vue de la légèreté et de la souplesse, c’est la pire technique! Or, c’est là justement son premier charme insurpassable: comme on doit lutter avec la matière et la gravité, le résultat est forcément imparfait, et cette petite imperfection apporte un supplément d’âme.»

Deuxième charme insurpassable? «L’immédiateté. Entre l’animateur et son personnage, pas d’outil, surtout pas de programme d’ordinateur, même pas de crayon: les doigts agissent directement, il se crée un lien presque chamanique qui donne vie à la marionnette. C’est magique, et vingt ans plus tard, cela m’enthousiasme toujours autant.»

Troisième charme essentiel, la complicité du travail en équipe, du scénario au son en passant par la conception et la fabrication des marionnettes et des décors, par l’animation, l’éclairage: une trentaine de personnes pour «Canard».

Elie Chapuis, dont le court métrage «Canard» vient d’être sélectionné au Festival de Locarno dans la catégorie «Pardi di domani». Il travaille actuellement sur le tournage du film d’animation «Sauvages!» de Claude Barras. Chantal Dervey

Bio express 1980 Naissance à Lutry.

1998 Amitié avec le cinéaste Nag Ansorge (1925-2013), qui l’encourage et le conseille.

2000-2002 EMCA, École des métiers du cinéma d’animation à Angoulême.

2005 Travaille en Allemagne. Coming out.

2006 Tournage de «Max & Co».

2007 Service civil, notamment comme jardinier à l’Hôpital de Lavaux.

2008 Rencontre son compagnon Antoine Fouchon. Part à Londres pour «Fantastic Mr. Fox».

2013 Réalise «Imposteur», son premier court métrage.

2014-15 Tournage de «Ma vie de Courgette».

2017 «L’île aux chiens».

2019 Décès d’Antoine Fouchon.

2020 Coprésident du Groupement suisse du film d’animation (GSFA).

2023 «Canard» en compétition aux «Pardi di domani» du Festival de Locarno.



Un brin maso peut-être, perfectionniste en tout cas, Elie Chapuis s’acharne ces temps-ci sans concession pour que soit irréprochable le moindre détail de chacune des… quatre secondes et demie qu’il réalise quotidiennement sur le tournage à Martigny de «Sauvages!» le nouveau film de Claude Barras. Car s’il rêve depuis l’adolescence de créer des films d’animation, il n’a pu consacrer à ses fictions personnelles que très peu de ses vingt années de métier.

Avant de collaborer au dernier film de Claude Barras, Elie Chapuis était déjà de l’aventure de «Ma vie de Courgette», comme ici aux prises avec la mère de Courgette pendant le tournage, à Lyon en 2014. Elie Chapuis

Tout a donc commencé en 2003 par un premier job, au sortir de l’école de cinéma d’Angoulême: tournage à Fribourg de «Max & Co», long métrage en stop-motion des frères Guillaume. Elie rencontre de nombreux animateurs, dont Claude Barras, collabore à ses deux premiers courts métrages puis le rejoindra au sein de la société de production Hélium Films. Mais d’abord, grâce à ses contacts de Fribourg, il est engagé à Londres dans l’équipe des films de Wes Anderson – «Fantastic Mr. Fox» et plus tard «L’île aux chiens». Événement marquant dans la carrière de celui qui aujourd’hui fonctionne tour à tour comme animateur, chef animateur et producteur, le grand succès de «Ma vie de courgette», le premier long métrage de Claude Barras, auquel il est associé depuis les débuts.

Le «fantastique Mr. Fox» «himself», héros du film éponyme de Wes Anderson, sous les doigts de l’animateur vaudois Elie Chapuis. Elie Chapuis

Le moyen métrage, format d’avenir

Quelle ambition, après avoir accumulé tant d’expérience dans les divers métiers du stop-motion? Tout en savourant ses activités d’enseignant dans les écoles d’art et de design de Genève et Lucerne, dans les musées, les festivals et les écoles, Elie Chapuis pense au moyen métrage, format d’avenir grâce notamment à la souplesse des plates-formes de streaming. «Après deux courts métrages très personnels, j’aimerais écrire et réaliser un film plus long et davantage en empathie avec le public. Un film qui lui permette de créer des liens avec les personnages, qui soit un lieu de projection et d’affection.» Mais d’abord: Locarno!

Lire également Abo Tournage à Martigny «Sauvages!» La nouvelle merveille de Claude Barras

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.