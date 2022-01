Théâtre Pitoëff – Elidan Arzoni, un metteur en scène en quête de tempérance Le créateur genevois se frotte au thème des intégrismes en montant «Martyr» de l’Allemand Marius von Mayenburg. Rencontre. Katia Berger

Elidan Arzoni dans le foyer du Théâtre Pitoëff, une passion qui se tempère. LAURENT GUIRAUD

Son regard intense, ses interventions véhémentes sur les réseaux sociaux, les thématiques abyssales de ses pièces: tout indique qu’Elidan Arzoni est un passionné. La régularité métronomique de ses productions, l’esthétique épurée de ses spectacles, la démarche rationnelle de ses créations révèlent en revanche un idéal de tempérance.

Disons qu’à la tête de la compagnie genevoise Métamorphoses qu’il a fondée en 2008, le juste équilibre se cherche en permanence. Et s’est indéniablement trouvé à l’occasion des francs succès que furent «Art» en 2012, «Clôture de l’amour» en 2016 ou «Contractions» en 2017.

Après avoir décortiqué les relations familiales, amoureuses ou commerciales entre autres, ce chirurgien du rapport de force se penche actuellement sur les dérives de la foi mystique, telles que les développe l’Allemand Marius von Mayenburg (dont on vient de découvrir «Le Moche» sur la même scène du Pitoëff en décembre) dans «Martyr», une pièce de 2012 pour huit comédiens habiles en rhétorique. À cette occasion, on le tisonne.

Quelle forme d’intégrisme «Martyr» a-t-il dans le viseur? Elidan Arzoni: La pièce suit la carrière d’un jeune fanatique catholique qui obéit aux mêmes mécanismes qu’un radicalisé islamique parti faire le djihad. Mais on peut également étendre le propos de cette pièce très intelligente à l’actualité sanitaire. Le phénomène décrit par Mayenburg touche les religions – toutes les religions à un moment ou à un autre de leur histoire –, mais englobe les injustices engendrées indirectement par elles. Je pense notamment à l’emprise du patriarcat. Le christianisme a attendu 2000 ans pour questionner ses fondements – et on n’est toujours pas sorti d’affaire. Combien de temps le processus prendra-t-il au sein de l’islam? La pièce aborde ces questions sans leur apporter de réponse.

Trouve-t-on des exemples de fanatisme au sein de mouvements non religieux? À partir du moment où on impose une vision du monde par la force, un problème se pose. La pièce demande au fond jusqu’à quel point on peut se montrer tolérant face à l’intolérance institutionnalisée. Dans nos régions, nous avons hérité des valeurs judéo-chrétiennes véhiculées par des fictions. Quand les gens achètent un billet pour aller au théâtre, ils savent qu’on va leur mentir, ils paient même pour cela. En revanche, dès lors qu’on affirme vraie une histoire fictive, il y a un problème. J’ai personnellement des convictions très fortes, mais jamais je n’essaierai de les imposer par la force. Au niveau de la liberté de penser, la démocratie est capitale – cette démocratie qu’on est en ce moment en train de violer. Certains mouvements minoritaires ne sont pas toujours dans le dialogue. Or pour qu’un mouvement obtienne gain de cause, il doit se radicaliser: je n’ai pas la solution.

La méthode d’Elidan Arzoni consiste à travailler avec ses acteurs un par un avant de les regrouper sur le plateau. LAURENT GUIRAUD

Décelez-vous de l’extrémisme dans la société genevoise contemporaine? On est en plein dedans, et à l’échelle mondiale. Devoir discriminer des gens malgré soi, comme c’est mon cas en tant que producteur de spectacle, à cause d’une politique sanitaire basée sur l’hypocrisie, cliver la société de cette façon-là me paraît hautement problématique. S’exerce, là aussi, une forme d’intégrisme.

Jusqu’où iriez-vous vous-même pour défendre une conviction? Pas plus loin que là où je vais en ce moment. Chacun doit pouvoir s’exprimer librement. Mais chacun doit aussi laisser les autres le faire. Dans «Martyr», le protagoniste tente d’imposer ses idées par la violence, de façon tout à fait primaire. L’église a fonctionné de la sorte pendant très longtemps. Et ça reste le cas dans les pays qui pratiquent la charia. Hors religion, le néolibéralisme nous a lui aussi imposé un lavage de cerveau qui nous incite à consommer toujours davantage. On est cuit: il n’y a aucune échappatoire possible. Le phénomène est inhérent à l’exercice du pouvoir.

Les pièces que vous mettez en scène débusquent les relations de domination. Or vous dirigez ici votre épouse, Camille Bouzaglo. Vous sentez-vous directement concerné par cette thématique? Je ne prends jamais mon épouse comme comédienne parce qu’elle est mon épouse. J’effectue systématiquement des auditions, et je choisis les interprètes qui répondent à mes exigences. Sur 14, elle a participé à quatre productions de ma compagnie. Elle est une comédienne comme une autre – je ne vais pas l’exclure non plus sous prétexte qu’elle est ma femme. Dans un premier temps, quand il s’agit de décrire les enjeux d’une création, je peux me montrer assez dirigiste. Je commence ainsi par expliquer de long en large ma méthode de travail assez particulière, qui consiste à travailler individuellement avec chacun des acteurs, au millimètre près, avant de l’exposer au regard des autres. Je prends le temps d’obtenir ce que je recherche tout en le mettant en confiance. Une fois le sens défini avec chacun seul à seul, je les réunis. Nous faisons un maximum de filages, pendant lesquels je me retire autant que possible. Les interprètes impriment leur personnalité au personnage dans le cadre que j’aurai établi au préalable.



Que valorisez-vous dans l’écriture de Marius von Mayenburg? Le rythme. Les 27 scènes de la pièce font preuve d’un grand dynamisme. Autre point fort: beaucoup de thématiques sont abordées, sans qu’elles ne soient jamais cousues de fil blanc. On va de surprise en surprise.

Vous continuez de privilégier cette esthétique épurée qui fait votre style? Pour moi, moins, c’est plus. Je vise toujours l’essentiel. Or la profondeur surgit mieux quand on ne l’encombre pas de fioritures. Travailler dans un espace sobre donne une dimension énorme à chaque détail. Chaque objet devient signe, destiné à être lu.

Comment avez-vous travaillé dans le contexte pandémique? J’ai beaucoup utilisé les logiciels de visioconférence avant de retrouver l’équipe physiquement. C’était très concluant. Si bien que je vais poursuivre cette pratique même si cela n’est plus nécessaire. On se branche une heure ici ou là, quand ça arrange, on travaille le texte, et les acteurs arrivent à la première répétition physique une fois le texte su par cœur. Grâce à ce travail en amont, je fais mes plannings de sorte à ne pas leur faire perdre leur temps sur le plateau. Je les économise afin qu’il puisse donner le moment venu.

