Basketball – Elfic Fribourg clôture sa saison sur le titre de champion suisse Elfic Fribourg a remporté son 5e titre national consécutif, samedi, en dominant l’acte III de la finale des play-off contre Nyon (46-92). Jérémy Santallo

Swiss Basketball

Elfic Fribourg a conclu sa saison en beauté, avec une victoire écrasante à Nyon (46-92). Les joueuses de St-Léonard sont donc restées invaincues – comme lors de l’exercice 2020 – 2021 et réalisent ainsi le triplé championnat / Coupe de Suisse / Coupe de la Ligue. Il n’aura fallu que trois matches pour vaincre les Vaudoises en finale des play-off et remporter leur 5e titre consécutif, le septième de l’histoire du club.

C’était sans doute l’un des souhaits les plus chers de Romain Gaspoz pour cette fin de saison: offrir un dernier titre à Nancy Fora avant son départ pour l’étranger. «Il n’y a que ça que j’ai en tête», nous disait-il le 1er avril à Fribourg après le sacre en Coupe de Suisse. C’est chose faite et avec brio même si ses joueuses ont mis plus de temps que lors des deux premiers actes à prendre la mesure des Nyonnaises.

Menées 2-0 avant la rencontre de samedi au Rocher, les joueuses de La Côte ont tenté de semer le doute dans les esprits fribourgeois (27-15). Mais au cœur du deuxième quart, Fora la capitaine (16 points) a embarqué toute son équipe dans son sillage (31-38). Seules sur leur planète en Suisse, les Elfes se sont envolées et Courtney Range (26 points) a déroulé. C’est leur douzième titre de rang toutes compétitions confondues.

Jérémy Santallo est journaliste au Sport-Center depuis 2018. Spécialiste de basket et de tennis, il s'est rendu trois fois à Roland-Garros et à deux reprises à Wimbledon. Plus d'infos @jeremy_santallo

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.