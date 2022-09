À cheval entre deux pays – Élèves frontaliers: une vie sur les routes, dès l’aurore Malgré quelques avantages, vivre en France voisine impacte la vie des enfants scolarisés à Genève. Témoignages. Léa Frischknecht Emilien Ghidoni

Pour arriver à l’heure à l’école, les enfants vivant en France se lèvent parfois très tôt. LUCIEN FORTUNATI

L’heure est matinale: 5 h 45. C’est celle à laquelle sonne, du lundi au vendredi, le réveil de la famille Stell. Une fois réveillées, Piera et ses deux filles ont exactement une heure et quarante-cinq minutes avant de quitter leur logement. Il y a huit ans, les Stell ont choisi de s’établir en France voisine. Et comme 4353 élèves en 2019, les deux adolescentes du foyer sont scolarisées en Suisse.