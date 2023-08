Élèves du secondaire libérés – «36 degrés en classe, on n’en pouvait plus» Nombre d’élèves ont été libérés jeudi après-midi, et ont pu en profiter. Reportage à la sortie de deux cycles et d’un collège. Cathy Macherel

Le Cycle de Drize, sous un soleil de plomb, quelques minutes avant la libération, jeudi vers midi. CML

C’est un ouf de soulagement qui prévalait sur le coup de midi, jeudi, à la sortie des établissements du secondaire I et II. Les élèves avaient appris en matinée qu’ils allaient être libérés l’après-midi, et même, pour certains, vendredi à coup sûr, pour «raison de canicule».

Aux abords du Collège de Staël, à Carouge, Lucie*, Matthias* et Nadia* racontent. «Imaginez, il faisait 36 degrés en classe, on a mesuré. C’était le four, même le matin. On essayait de s’éventer avec les cahiers, mais certains profs, qui eux avaient des ventilateurs, nous l’interdisaient», s’énerve Matthias. Cet après-midi, ce sera sport en salle climatisée pour le jeune homme, baignade au lac pour les jeunes filles.

«À la limite des possibilités»

Au Cycle de Pinchat, les élèves ont reçu une lettre de la direction à remettre l’après-midi même à leurs parents, mentionnant qu’avec les prévisions météo et l’accumulation de chaleur ces derniers jours dans les différentes salles de classe, l’établissement était arrivé «à la limite de ses possibilités pour préserver la santé des élèves».

La direction mentionne des températures mesurées mercredi dans des classes s’élevant à 33 degrés à 13 h, et 36 degrés à 16 h. La lettre commence par souligner que les conditions de travail des professeurs et des élèves étaient rendues extrêmement difficiles «dans un bâtiment construit en 1965 avec d’autres normes et d’autres conditions climatiques».

Le Cycle de Pinchat. Des classes plein sud, avec de vieux stores. Les températures y ont été mesurées à 36 degrés, mercredi à 16 h, selon la direction. CML

La remarque nous rappelle que nombre de cycles d’orientation du canton datent des années 60, à une époque où l’on construisait en préfabriqués, qu’ils ne sont pas adaptés aux températures extrêmes, et attendent depuis des années d’être rénovés. C’est le cas du Cycle de Pinchat. «On crève de chaud en été, on meurt de froid en hiver», relève Tania*, rencontrée à la sortie du préau.

«Je vous jure, c’est de la torture derrière ces vitres. Même s’il y a des stores, il fait plus chaud dedans que dehors.» Un élève du Cycle d’orientation de Drize

Mais des constructions plus récentes ne sont pas adaptées non plus à ces fortes chaleurs. Au Cycle de Drize, construit en 2009, tout vitré et avec ses allures de prison, les visages des élèves ne sont pas moins rougeauds lorsqu’on les aperçoit enfin, à 11 h 55, par 32 degrés. Une libération… «Je vous jure, c’est de la torture derrière ces vitres. Même s’il y a des stores, il fait plus chaud dedans que dehors», raconte Antoine*. «On a le droit à une gourde, mais pas à des mini-ventilateurs, ni d’aller aux toilettes pour se rafraîchir», ajoute Gabriel*. Un professeur de physique aurait mesuré la température à 35 degrés mercredi après-midi.

Retourneront-ils en classe vendredi après-midi? Dans les deux cycles visités, la décision ne sera prise que le matin même. Pour ce jeudi, des élèves comptaient aller se rafraîchir à la piscine, d’autres ont reçu l’ordre de leurs parents de rester chez eux, au «frais».

*Les prénoms des élèves ont été modifiés.

